Бесплатная оценка стоимости монет скупка и продажа коллекционных монет.

Магазин Клуб Нумизмат
Москва: ул. Тверская
12 стр. 8  Как пройти
Скупка-оценка
Стоимость монет
Москва, ул. Тверская 12 стр. 8
Время работы
Пн-Пт: 9-00 до 19-30
Сб-Вс: 10-00 до 18-00
8 (800) 333-14-77 (по РФ бесплатно)
7 (903) 006-00-44 7 (915) 002-22-23
Бесплатная оценка
Монет и банкнот
Москва: ул. Тверская 12
стр. 8    Как пройти
7 (903) 006-00-44
(по РФ бесплатно)
Заказать звонок
Пн-Пт: 9-00 до 19-30
Сб-Вс: 10-00 до 18-00
Продайте монеты за 9 минут.
Бесплатная Оценка.
Отправьте фото на сайте или Написать в WhatsApp Написать в Viber Написать в Telegram Позвонить на +7-903-006-00-44

Выкупаем в охраняемом офисе по адресу
г. Москва, ул. Тверская 12, стр.8   Как пройти
Отправляя запрос, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Ответы оценщиков на бесплатную оценку
Продать монеты
Стоимость монет
Бесплатно оценим и выкупим Ваши монеты на 20% дороже банков и ломбардов в день обращения!
Моментальная наличная или безналичная оплата
Центр Москвы, 2 минуты от метро
Конфиденциальность и безопасность
Дорого покупаем инвестиционные монеты.
Бесплатный звонок по России для консультации
Эксперты нумизматики I-ой категории
Онлайн оценок за месяц:
1.195
Выкуплено монет за год:
22.995
Сумма за год:
131 млн.
Хотите продать монеты? Почему нам доверяют?
Клуб Нумизмат основан в 2001 году
Офис под охраной и видеонаблюдением
Мы разбираемся в нумизматике
Рядом Петровка 38
Заключаем договор купли-продажи
Какие монеты покупаем?
Старинные царские монеты
Монеты из драгоценных металлов
Инвестиционные монеты
Коллекционные монеты разных стран мира
Коллекции монет
Схема оценки монет
1
Звоните нам 8-800-333-14-77 для согласования времени приезда
2
Мы определяем подлинность и оцениваем стоимость монеты
3
Вы получаете ответ о стоимости монеты
4
Подписываем договор купли-продажи (при себе нужно иметь паспорт)
5
Вы получаете деньги
Стоимость монет
Оценка и скупка, продать золотые и серебряные монеты Николая 2 в СПБ Оценка и скупка, продать золотые и серебряные монеты Николая 2 в СПБ Оценка и скупка, продать редкие монеты СССР до 1961 года в СПБ Оценка и скупка, продать редкие монеты СССР до 1961 года в СПБ Продать коллекционные банкноты и купюры Дании Продать коллекционные банкноты и купюры Дании Продать коллекционные банкноты и купюры Германии Продать коллекционные банкноты и купюры Германии Продать коллекционные банкноты и купюры Великобритании Продать коллекционные банкноты и купюры Великобритании Продать Золотой Червонец Продать Золотой Червонец Как правильно оценить и продать монеты на Авито Как правильно оценить и продать монеты на Авито Оценить и дорого продать коллекционные золотые монеты Оценить и дорого продать коллекционные золотые монеты Где сдать монеты в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре Где сдать монеты в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре Хочешь продать монеты? Хочешь продать монеты? Инвестиционные монеты продать Инвестиционные монеты продать Купи или сдай эксклюзивные золотые монеты Купи или сдай эксклюзивные золотые монеты Продать царские монеты Продать царские монеты Монеты Иоанна Антоновича Монеты Иоанна Антоновича Оценка и скупка, продать серебряные монеты отчеканенные в СССР с 1921 до 1961 года Оценка и скупка, продать серебряные монеты отчеканенные в СССР с 1921 до 1961 года Оценка и скупка, продать разменные монеты отчеканенные в СССР с 1924 по 1957 года Оценка и скупка, продать разменные монеты отчеканенные в СССР с 1924 по 1957 года Оценка и скупка, продать ходячку СССР. Латунные и никелевые монеты. Оценка и скупка, продать ходячку СССР. Латунные и никелевые монеты. Оценка и скупка, продать серебряные монеты СССР Оценка и скупка, продать серебряные монеты СССР Оценка и скупка, продать золотые монеты выпуска с 1961 по 1991г. Оценка и скупка, продать золотые монеты выпуска с 1961 по 1991г. Оценка и скупка биметаллических монет Оценка и скупка биметаллических монет "Красная книга". Юбилейные монеты СССР Юбилейные монеты СССР Оценка и скупка редких монет СССР | Продать редкие монеты СССР Оценка и скупка редких монет СССР | Продать редкие монеты СССР Оценить и продать ценные монеты и ходячку РФ. С 1992 по наше время Оценить и продать ценные монеты и ходячку РФ. С 1992 по наше время Продать коллекционные банкноты и купюры Швейцарии Продать коллекционные банкноты и купюры Швейцарии Оценить и продать золотые монеты России Оценить и продать золотые монеты России Оценить и продать в скупку инвестиционные монеты РФ и других стран Оценить и продать в скупку инвестиционные монеты РФ и других стран Оценить и продать медные монеты Николая 2 Оценить и продать медные монеты Николая 2 Оценить и продать золотые монеты Николая 2 Оценить и продать золотые монеты Николая 2 Оценить стоимость серебряных монет Николая 2 и продать Оценить стоимость серебряных монет Николая 2 и продать Оценка и скупка медных монет Александра 3 Оценка и скупка медных монет Александра 3 Оценка, скупка, продажа серебряных монет Александра 3 Оценка, скупка, продажа серебряных монет Александра 3 Оценка, скупка, продажа золотых монет Александра 3 Оценка, скупка, продажа золотых монет Александра 3 Оценка, скупка, продажа золотых монет Александра 2 Оценка, скупка, продажа золотых монет Александра 2 Оценка, скупка, продажа серебряных монет Александра 2 Оценка, скупка, продажа серебряных монет Александра 2 От чего зависит цена медных монет Александра 2? От чего зависит цена медных монет Александра 2? Продать Николаевское золото выпуска 1825-1855г. Продать Николаевское золото выпуска 1825-1855г. Скупка и оценка серебряных монет Николая 1 Скупка и оценка серебряных монет Николая 1 Оценить и продать медные монеты Николая 1 Оценить и продать медные монеты Николая 1 Оценить и продать золотые монеты Александра 1 Оценить и продать золотые монеты Александра 1 Оценка и скупка серебряных монет Александра 1 Оценка и скупка серебряных монет Александра 1 Продажа медных монет Александра 1 Продажа медных монет Александра 1 Оценить и продать золотые монеты Павла 1 Оценить и продать золотые монеты Павла 1 Оценить и продать в скупку серебряные монеты Павла 1 Оценить и продать в скупку серебряные монеты Павла 1 Оценка и скупка медных монет Павла 1 Оценка и скупка медных монет Павла 1 Оценка и скупка, продать золотые монеты Екатерины 2 Оценка и скупка, продать золотые монеты Екатерины 2 Оценка и скупка серебряных монет Екатерины 2 Оценка и скупка серебряных монет Екатерины 2 Медные монеты Екатерины 2 продать в скупку Клуба Нумизмат Медные монеты Екатерины 2 продать в скупку Клуба Нумизмат Оценить и продать золотые монеты Петра 3 и их цена Оценить и продать золотые монеты Петра 3 и их цена Оценить и продать серебряные монеты царской России Петра 3 Оценить и продать серебряные монеты царской России Петра 3 Оценка и стоимость медных монет Петра 3 Оценка и стоимость медных монет Петра 3 Оценить и продать золотые монеты Елизаветы Петровны Оценить и продать золотые монеты Елизаветы Петровны Оценить и продать медные монеты Елизаветы Петровны Оценить и продать медные монеты Елизаветы Петровны Оценка, скупка, продажа золотых монет Анны Иоанновны Оценка, скупка, продажа золотых монет Анны Иоанновны Оценить, продать монеты Анны Иоанновны из серебра Оценить, продать монеты Анны Иоанновны из серебра Оценка стоимости медных монет Анны Иоанновны Оценка стоимости медных монет Анны Иоанновны Золотые монеты Петра 2 скупка и предпродажная оценка Золотые монеты Петра 2 скупка и предпродажная оценка Оценка, скупка, продажа серебряных царских монет Петра 2 Оценка, скупка, продажа серебряных царских монет Петра 2 Скупка, оценка, продажа медных монет Петра 2 Скупка, оценка, продажа медных монет Петра 2 Скупка и оценка золотых монет Екатерины 1 Скупка и оценка золотых монет Екатерины 1 Серебряные монеты Екатерины 1 оценить и продать в скупку Серебряные монеты Екатерины 1 оценить и продать в скупку Медные монеты Екатерины 1 оценить и продать в скупку Медные монеты Екатерины 1 оценить и продать в скупку Золотые монеты Петра 1 оценить и продать в скупку Золотые монеты Петра 1 оценить и продать в скупку Серебряные монеты Петра Первого оценить и продать в скупку Серебряные монеты Петра Первого оценить и продать в скупку Медные монеты Петра 1 оценить и продать в скупку Медные монеты Петра 1 оценить и продать в скупку Оценить и продать редкие монеты мира Оценить и продать редкие монеты мира Оценка и скупка монет Сбербанка Оценка и скупка монет Сбербанка Оценка и скупка коллекций монет Царской России Оценка и скупка коллекций монет Царской России Оценить и продать монеты мировых держав Оценить и продать монеты мировых держав Оценить и продать редкие 10 рублей РФ Оценить и продать редкие 10 рублей РФ Оценить и продать юбилейные монеты РФ из медно-никеля Оценить и продать юбилейные монеты РФ из медно-никеля Оценить и продать серебряные монеты РФ Оценить и продать серебряные монеты РФ Оценить и продать банкноты Оценить и продать банкноты

Бесплатная оценка стоимости монет скупка и продажа коллекционных монет.

В помощь начинающим и опытным коллекционерам «Клуб Нумизмат» предлагает услугу оценки стоимости монет в Москве. Это удобная и востребованная процедура, помогает быстро и бесплатно определить предварительную стоимость онлайн. Бесплатная оценка монет доступна теперь в любой точке мира. Нужно отправить запрос на сайте, приложить фото с описанием и ждать ответа. Если повезет, и ваш экземпляр обладает ценностью, после оценки возможна его продажа.

Моментальная оценка монет по фотографии

Основные факторы стоимости

Все хотят продать монеты дорого. Но реальная цена определяется спросом на рынке на товар. Оценщики ведут дело честно и открыто, информируют о достоинствах и выявленных дефектах монеты. Поэтому клиенты видят реальную картину, получат столько за свою коллекцию, сколько она стоит в действительности.

Материал, из которого изготовлена монета

Выше ценятся деньги, изготовленные из дорогих металлов. Это золотые, серебряные денежные знаки, а также из платины, палладия. Если изделие из ценных металлов, учитывают вес и рыночную стоимость на него в момент обращения. Если монета раритетная и стоит более 1000 долларов, увеличить ее цену за счет стоимости самого металла уже нельзя.

Тираж

Чем меньше было выпущено монет, тем больше их ценность. Идеально, если они вообще не были в обращении. Маленькими тиражами обычно выпускают пробные образцы, юбилейные, если после выпуска было обнаружено какое-то несоответствие. Размер тиража можно узнать в интернете, если дело касается российских денег или периода СССР. На сайте для нумизматов есть таблицы с примерной стоимостью. Сложнее обстоят дела со старинными монетами, образцами царского времени. Специалист устанавливает их подлинность, степень сохранности и уже после этого можно определить цену.

Степени сохранности монет

Линии рисунка должны быть четкими, чем меньше потертостей, тем лучше. Не должно быть признаков коррозии, сколов, явных царапин, отверстий и других дефектов. Даже неправильная чистка с использованием абразивных веществ может привести к порче изделия. Поэтому лучше не браться натирать ее для красоты перед продажей. Наличие патины, наоборот, может увеличить стоимость.

Оценка онлайн по фото

Самый удобный вариант – оценить монеты по фотографиям. Сделать их не составит труда. Предоставив фото оценщику на сайте, человек узнает стоимость изделия. Обман и занижение цены исключены, поэтому нам доверяют многие постоянные клиенты.

Факторы, влияющие на стоимость монет при оценке экспертом

Как правильно сделать фото для оценки

Следует учесть некоторые моменты перед тем, как сфотографировать.

  • Снимки должны быть хорошего качества. Достаточно камеры даже 3 – 5 мегапикселей, но важна качественная фокусировка. Тогда снимки получатся четкие, на них видно будет состояние монеты, ее дефекты, можно изучить мельчайшие детали;
  • Фото выполняют с 2 сторон;
  • Для некоторых редких экземпляров важен вид ребра монеты. Об этом дополнительно сообщит оценщик. Для всех товаров такое фото не требуется;
  • Оптимальное фокусное расстояние – 10 см;
  • Если положить предмет на подставку, автофокусировка будет более успешной, так как объект выделяется по сравнению с окружающим фоном. Подставка должна быть меньше, чем сама монета, чтобы ее не было видно;
  • Сохранен цвет изделия. Этого можно добиться при ярком естественном освещении (на улице, у окна). Не нужно использовать фильтры, менять фон;
  • Текстуру лучше всего видно, если использовать линзы с увеличением 4 – 10 раз, установить их перед объективом;
  • Фотографии не следует обрабатывать в графических редакторах, пытаясь скрыть недостатки. Их все равно обнаружат и тогда откажут в дальнейшем сотрудничестве;
  • Не должно быть бликов. Они могут маскировать некоторые дефекты;
  • Если монет несколько, все должны быть хорошо видны.

Фотографирование монеты на подставке

Приблизительная стоимость самых ходовых монет периода СССР есть на сайте. Более точная цена определяется с учетом состояния изделия. Как альтернатива, можно провести сканирование монеты с разрешением 600 dpi.

Сколько времени занимает оценка монет по фотографии

Оценка происходит практически моментально: сразу, как поступает запрос, обычно до 30 минут. Больше времени может занять экспертиза, если фото поступили на сайт в вечернее или ночное время. Иногда для монеты пытаются сразу найти покупателя, которого она может интересовать.

Кроме фото указывают основную информацию: материал, вес, диаметр, толщину, основные надписи, год выпуска, номинал, страну, монетный двор.

В редких случаях (до 10% случаев) может потребоваться осмотр предмета вживую, а не по фото. Такая экспертиза выявляет подделки.

Наши возможности и преимущества

Бесспорными плюсами обращения в «Клуб нумизмат» будут:

  • скорость решения вопроса;
  • оценка монет предоставляется бесплатно;
  • профессионализм оценщика;
  • ваша безопасность, конфиденциальность;
  • все операции можно провести онлайн или выбрать удобный для клиента вариант – личная встреча в клубе, на нейтральной территории.

Эксперт-нумизмат, оценивающий монету

Обращайтесь на сайт, где можно быстро оценить монеты и выгодно продать их. Клуб нумизмат знает толк в античных, старинных и современных раритетных монетах. Эксперты всегда рады помочь оценить монету или нумизматическую коллекцию.

Сколько занимает оценка монет и от чего это зависит?

От 5 минут. Оценщикам клуба «Нумизмат» нужно видеть аверс, реверс и гурт (как при онлайн-оценке, так и при оффлайн). Как правило, в 80-90% случаев цена, названная при онлайн-оценке, совпадает со стоимостью при скупке.

В некоторых ситуациях может потребоваться более детальное изучение разновидности и состояния. Как правило, это связано с появлением на нумизматическом рынке высококачественных подделок.

Как получить деньги за скупку? Выдаете наличными или безналом?

Вы получаете деньги сразу. Выплачиваем до 5 500 000 рублей наличными, переводом на банковскую карту или с расчетом в отделении банка (рядом с офисом клуба «Нумизмат» находится Сбербанк). Все зависит от договоренности. Вы сами выбираете, каким способом получить деньги: наличными или безналом. Мы берем на себя все расходы, связанные с финансовыми операциями (к примеру, за перевод и т.д.).

Какие документы нужны для продажи монет или коллекций в скупку Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России и стран зарубежья?

Только паспорт. Клуб «Нумизмат» не требует сертификаты монетных дворов, заводские коробки / буклеты или чеки о покупке.

Для заключения сделки купли-продажи монет подойдет любой документ, удостоверяющий личность. К примеру, заграничный / служебный / дипломатический паспорт, ID-карта или водительские права.

Как получить деньги за монеты, если я не в Москве?

Оценка и скупка монет или коллекций возможна удаленно. Для этого просто пришлите фото в чат и получите информацию о стоимости.

Почему клуб «Нумизмат» выкупает монеты и коллекции дороже, чем конкуренты?

Клуб работает с 2001 года. За это время нам удалось сформировать одну из самых больших в РФ баз нумизматов (коллекционеров). Благодаря этому мы скупаем монеты на ваших условиях, а затем находим каналы сбыта. Более 850 тыс. клиентов уже заключили сделки скупки. Есть опыт подписания договоров как на 1 000-5 000 рублей, так и на 5 000 0000.

Куда можно продать монеты, если не в скупку?

Вариантов не так много, и важно учитывать подводные камни.

Отделения банков принимают не все монеты (только современные) и требуют идеальное состояние.

Участие в аукционах целесообразно для дорогих экземпляров и коллекций, но нужно быть готовыми к сложностям: комиссия аукционного дома, долгий срок продажи (больше 6 месяцев), риски так и не найти покупателя.

Продажа монет через доски объявлений и выставки в городе обычно практикуется в случае с недорогими экземплярами. Но нужно время, чтобы создать карточку объявления (фото + описание), пообщаться с интересующимися, пару раз съездить на встречи (и не факт, что они приведут к заключению сделки).

Продать монеты в ломбард – вариант для тех, кто не в курсе реальной нумизматической ценности изделий. Причина в том, что скупщики ломбарда оценивают экземпляры по пробе и содержанию драгметалла (не учитывая то, что на коллекционном рынке медные или медно-никелевые монеты могут стоить дороже некоторых золотых).

Лучше запросить онлайн-оценку и узнать рыночную стоимость, чтобы на ее основе принимать решение о способе продажи.

Как подготовить монету к оценке онлайн и скупке?

Не пытайтесь «убрать налет» (он может оказаться благородной патиной, которая увеличивает стоимость) или «почистить гурт». Если экземпляр поставляется в заводской упаковке (запайке), не нужно его оттуда доставать или «выковыривать».

В интернете часто встречаются советы, как замочить монеты в кислоте вроде «Силита» или «Туалетного утенка». Подобные действия только ухудшают стоимость монеты и приводят к тому, что ее невозможно продать по хорошей цене. Будьте осторожными даже с профессиональными составами для чистки монет вроде Асидола-М, Метал Клинера, Трилона-Б. Не рекомендуем пытаться «навести патину» или изменить внешний вид полиролями, средствами пассивации, консервации для защиты от коррозии и т.д.

Чтобы минимизировать риск повреждений аверса / реверса, используйте капсулы или холдеры.

Как сделать фотографии для оценки монеты онлайн?

Для быстрой и профессиональной оценки нужны фото аверса, реверса и гурта, т.е. лицевой и оборотной сторон, а также «ребра». Как правило, оценщики клуба «Нумизмат» стараются не предъявлять повышенные требования качеству снимков (в отличие от других скупок, где могут потребовать чуть ли не профессиональный зум и камеру с широкоугольным объективом).

Просто сделайте фото аверса, реверса и гурта при дневном свете. Постарайтесь, чтобы снимки не получились замыленными и размазанными. Это ускорит оценку и получение результата по стоимости.

Если продаете коллекцию, сделайте обзорное фото всех входящих в нее экземпляров (монеты можно разложить квадратом или другими способами).

Как сохранить анонимность и конфиденциальность продажи монет или коллекций?

О заключении договора купли-продажи будет знать только оценщик. Мы соблюдаем законодательство о защите персональных данных и не передаем сведения третьим лицам. Скупка анонимная и конфиденциальная.

Сделку можем провести в салоне клуба «Нумизмат» (круглосуточное видеонаблюдение, рядом Петровка 38), в ближайшем отделении банка или у вас дома (при сумме оценки от 10 000 рублей). За все время работы с 2001 года у нас не было случаев, когда у клиентов возникли бы проблемы после продажи монет или коллекций.

Если у налоговых или иных органов возникнут вопросы по поводу поступления на карту крупных сумм, вы всегда сможете показать договор и подтвердить источник происхождения средств.

Сколько монет можно продать в скупку за 1 раз?

Ограничений нет. Мы заключали договора купли-продажи коллекций стран мира, состоящих из 1 000+ экземпляров разных периодов и эмитентов.

Можно ли продать в скупку монеты из копа (копки, кладов)?

Зачастую кладоискатели находят «мусор» – убитые медные монеты, которые под воздействием влаги и внешних факторов буквально рассыпаются в руках. Также у экземпляров из кладов есть нюансы с правами собственности в соответствии со ст. 233 ГК РФ.

Если хотите продать коп (монеты из клада), лучше уточнить вопросы у нашего специалиста.

Как оценить и продать коллекцию, если я не разбираюсь в нумизматике?

Часто мы работаем с ситуациями, когда монеты или целые коллекции достаются в подарок или по наследству. Человек, далекий от нумизматики, часто переживает, что его попытаются обмануть по цене или по условиям скупки.

Клуб «Нумизмат» занимается оценкой и куплей-продажей с 2001 года. Мы всегда называем честную стоимость, отталкиваясь от текущих рыночных условий. Вы можете отправить монеты на онлайн-оценку в несколько скупок, чтобы затем обсуждать условия с той, которая предложила более выгодные условия. Но будьте осторожными: если у нас в 90% случаев цены онлайн-оценки совпадают с реальными (для заключения договора), то в других компаниях может быть иначе.

К примеру, известны случаи, когда называют заведомо завышенную цену, чтобы заманить клиента к себе. В ходе оффлайн-консультации начинают понижать стоимость, надеясь на то, что продавец согласится.

Какие монеты Советского Союза и России не принимают в скупку?

Клуб «Нумизмат» не оценивает и не скупает монеты из обращения 1961-1991 гг. СССР, разменку России 1992-1993 гг., фальшивки и подделки, обиходные деньги стран социалистического блока (Чехословакия, Югославия, Польша и др.).

Что делать, если получил деньги, но передумал продавать монету?

Причины продажи монет могут быть разными: финансовые проблемы, эмоциональный порыв, изменившиеся обстоятельства и т.д. Мы прекрасно понимаем, что в нынешних условиях решения о скупке могут быть поспешными.

Именно по этой причине мы возвращаем монеты со скупки в течение 72 часов после заключения сделки (если изделия не были проданы). Это становится дополнительной гарантией для каждого клиента. Такие условия вы вряд ли найдете в других скупках.



Каталог магазина монет
Архив и коллекция
Нумизмату
Обратная связь
Для клиентов
Контактные данные
Офис Москва
г. Москва, ул. Тверская, 12 Станция метро: Чеховская, Тверская, Пушкинская
Телефоны: 8-800-333-14-77 (Россия бесплатно), +7 (903) 006-00-44
Время работы:
Пн-Пт: 9-00 до 19-30, Сб-Вс: 10-00 до 18-00
Офис Санкт-Петербург
г. Санкт-Петербург, Невский проспект 44, 5 этаж, офис 11
Телефоны: +7-812-424-33-54
Время работы: Пн-Пт: 10-00 до 19-00
Суббота: с 11:00 до 16:00, Вс: выходной
Офис Краснодар
г. Краснодар, ул. Красная 113, 2 этаж, офис 206.
Телефоны:
+7-861-217-66-87
Время работы:
Пн-Пт: с 10:00 до 19:00, Сб - Вс: выходной
2001-2024 © Клуб Нумизмат
Клуб Нумизмат | TOP 100
0.036499977111816
При полном или частичном использовании материалов, ссылка на Клуб Нумизмат обязательна. administrator@numizmatik.ru


Предложение, по всем представленным товарным позициям, не является публичной офертой.
Я уже заказывал ранее