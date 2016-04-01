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Бесплатная оценка стоимости монет скупка и продажа коллекционных монет.

В помощь начинающим и опытным коллекционерам «Клуб Нумизмат» предлагает услугу оценки стоимости монет в Москве. Это удобная и востребованная процедура, помогает быстро и бесплатно определить предварительную стоимость онлайн. Бесплатная оценка монет доступна теперь в любой точке мира. Нужно отправить запрос на сайте, приложить фото с описанием и ждать ответа. Если повезет, и ваш экземпляр обладает ценностью, после оценки возможна его продажа.

Основные факторы стоимости

Все хотят продать монеты дорого. Но реальная цена определяется спросом на рынке на товар. Оценщики ведут дело честно и открыто, информируют о достоинствах и выявленных дефектах монеты. Поэтому клиенты видят реальную картину, получат столько за свою коллекцию, сколько она стоит в действительности.

Материал, из которого изготовлена монета

Выше ценятся деньги, изготовленные из дорогих металлов. Это золотые, серебряные денежные знаки, а также из платины, палладия. Если изделие из ценных металлов, учитывают вес и рыночную стоимость на него в момент обращения. Если монета раритетная и стоит более 1000 долларов, увеличить ее цену за счет стоимости самого металла уже нельзя.

Тираж

Чем меньше было выпущено монет, тем больше их ценность. Идеально, если они вообще не были в обращении. Маленькими тиражами обычно выпускают пробные образцы, юбилейные, если после выпуска было обнаружено какое-то несоответствие. Размер тиража можно узнать в интернете, если дело касается российских денег или периода СССР. На сайте для нумизматов есть таблицы с примерной стоимостью. Сложнее обстоят дела со старинными монетами, образцами царского времени. Специалист устанавливает их подлинность, степень сохранности и уже после этого можно определить цену.

Степени сохранности монет

Линии рисунка должны быть четкими, чем меньше потертостей, тем лучше. Не должно быть признаков коррозии, сколов, явных царапин, отверстий и других дефектов. Даже неправильная чистка с использованием абразивных веществ может привести к порче изделия. Поэтому лучше не браться натирать ее для красоты перед продажей. Наличие патины, наоборот, может увеличить стоимость.

Оценка онлайн по фото

Самый удобный вариант – оценить монеты по фотографиям. Сделать их не составит труда. Предоставив фото оценщику на сайте, человек узнает стоимость изделия. Обман и занижение цены исключены, поэтому нам доверяют многие постоянные клиенты.

Как правильно сделать фото для оценки

Следует учесть некоторые моменты перед тем, как сфотографировать.

Снимки должны быть хорошего качества . Достаточно камеры даже 3 – 5 мегапикселей, но важна качественная фокусировка. Тогда снимки получатся четкие, на них видно будет состояние монеты, ее дефекты, можно изучить мельчайшие детали;

. Достаточно камеры даже 3 – 5 мегапикселей, но важна качественная фокусировка. Тогда снимки получатся четкие, на них видно будет состояние монеты, ее дефекты, можно изучить мельчайшие детали; Фото выполняют с 2 сторон;

Для некоторых редких экземпляров важен вид ребра монеты. Об этом дополнительно сообщит оценщик. Для всех товаров такое фото не требуется;

Оптимальное фокусное расстояние – 10 см;

Если положить предмет на подставку, автофокусировка будет более успешной, так как объект выделяется по сравнению с окружающим фоном. Подставка должна быть меньше, чем сама монета, чтобы ее не было видно;

Сохранен цвет изделия. Этого можно добиться при ярком естественном освещении (на улице, у окна). Не нужно использовать фильтры, менять фон;

Текстуру лучше всего видно, если использовать линзы с увеличением 4 – 10 раз, установить их перед объективом;

Фотографии не следует обрабатывать в графических редакторах, пытаясь скрыть недостатки. Их все равно обнаружат и тогда откажут в дальнейшем сотрудничестве;

Не должно быть бликов. Они могут маскировать некоторые дефекты;

Если монет несколько, все должны быть хорошо видны.

Приблизительная стоимость самых ходовых монет периода СССР есть на сайте. Более точная цена определяется с учетом состояния изделия. Как альтернатива, можно провести сканирование монеты с разрешением 600 dpi.

Сколько времени занимает оценка монет по фотографии

Оценка происходит практически моментально: сразу, как поступает запрос, обычно до 30 минут. Больше времени может занять экспертиза, если фото поступили на сайт в вечернее или ночное время. Иногда для монеты пытаются сразу найти покупателя, которого она может интересовать.

Кроме фото указывают основную информацию: материал, вес, диаметр, толщину, основные надписи, год выпуска, номинал, страну, монетный двор.

В редких случаях (до 10% случаев) может потребоваться осмотр предмета вживую, а не по фото. Такая экспертиза выявляет подделки.

Наши возможности и преимущества

Бесспорными плюсами обращения в «Клуб нумизмат» будут:

скорость решения вопроса;

оценка монет предоставляется бесплатно ;

; профессионализм оценщика ;

; ваша безопасность, конфиденциальность;

все операции можно провести онлайн или выбрать удобный для клиента вариант – личная встреча в клубе, на нейтральной территории.

Обращайтесь на сайт, где можно быстро оценить монеты и выгодно продать их. Клуб нумизмат знает толк в античных, старинных и современных раритетных монетах. Эксперты всегда рады помочь оценить монету или нумизматическую коллекцию.

Сколько занимает оценка монет и от чего это зависит?

От 5 минут. Оценщикам клуба «Нумизмат» нужно видеть аверс, реверс и гурт (как при онлайн-оценке, так и при оффлайн). Как правило, в 80-90% случаев цена, названная при онлайн-оценке, совпадает со стоимостью при скупке.

В некоторых ситуациях может потребоваться более детальное изучение разновидности и состояния. Как правило, это связано с появлением на нумизматическом рынке высококачественных подделок.

Как получить деньги за скупку? Выдаете наличными или безналом?

Вы получаете деньги сразу. Выплачиваем до 5 500 000 рублей наличными, переводом на банковскую карту или с расчетом в отделении банка (рядом с офисом клуба «Нумизмат» находится Сбербанк). Все зависит от договоренности. Вы сами выбираете, каким способом получить деньги: наличными или безналом. Мы берем на себя все расходы, связанные с финансовыми операциями (к примеру, за перевод и т.д.).

Какие документы нужны для продажи монет или коллекций в скупку Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России и стран зарубежья?

Только паспорт. Клуб «Нумизмат» не требует сертификаты монетных дворов, заводские коробки / буклеты или чеки о покупке.

Для заключения сделки купли-продажи монет подойдет любой документ, удостоверяющий личность. К примеру, заграничный / служебный / дипломатический паспорт, ID-карта или водительские права.

Как получить деньги за монеты, если я не в Москве?

Оценка и скупка монет или коллекций возможна удаленно. Для этого просто пришлите фото в чат и получите информацию о стоимости.

Почему клуб «Нумизмат» выкупает монеты и коллекции дороже, чем конкуренты?

Клуб работает с 2001 года. За это время нам удалось сформировать одну из самых больших в РФ баз нумизматов (коллекционеров). Благодаря этому мы скупаем монеты на ваших условиях, а затем находим каналы сбыта. Более 850 тыс. клиентов уже заключили сделки скупки. Есть опыт подписания договоров как на 1 000-5 000 рублей, так и на 5 000 0000.

Куда можно продать монеты, если не в скупку?

Вариантов не так много, и важно учитывать подводные камни.

Отделения банков принимают не все монеты (только современные) и требуют идеальное состояние.

Участие в аукционах целесообразно для дорогих экземпляров и коллекций, но нужно быть готовыми к сложностям: комиссия аукционного дома, долгий срок продажи (больше 6 месяцев), риски так и не найти покупателя.

Продажа монет через доски объявлений и выставки в городе обычно практикуется в случае с недорогими экземплярами. Но нужно время, чтобы создать карточку объявления (фото + описание), пообщаться с интересующимися, пару раз съездить на встречи (и не факт, что они приведут к заключению сделки).

Продать монеты в ломбард – вариант для тех, кто не в курсе реальной нумизматической ценности изделий. Причина в том, что скупщики ломбарда оценивают экземпляры по пробе и содержанию драгметалла (не учитывая то, что на коллекционном рынке медные или медно-никелевые монеты могут стоить дороже некоторых золотых).

Лучше запросить онлайн-оценку и узнать рыночную стоимость, чтобы на ее основе принимать решение о способе продажи.

Как подготовить монету к оценке онлайн и скупке?

Не пытайтесь «убрать налет» (он может оказаться благородной патиной, которая увеличивает стоимость) или «почистить гурт». Если экземпляр поставляется в заводской упаковке (запайке), не нужно его оттуда доставать или «выковыривать».

В интернете часто встречаются советы, как замочить монеты в кислоте вроде «Силита» или «Туалетного утенка». Подобные действия только ухудшают стоимость монеты и приводят к тому, что ее невозможно продать по хорошей цене. Будьте осторожными даже с профессиональными составами для чистки монет вроде Асидола-М, Метал Клинера, Трилона-Б. Не рекомендуем пытаться «навести патину» или изменить внешний вид полиролями, средствами пассивации, консервации для защиты от коррозии и т.д.

Чтобы минимизировать риск повреждений аверса / реверса, используйте капсулы или холдеры.

Как сделать фотографии для оценки монеты онлайн?

Для быстрой и профессиональной оценки нужны фото аверса, реверса и гурта, т.е. лицевой и оборотной сторон, а также «ребра». Как правило, оценщики клуба «Нумизмат» стараются не предъявлять повышенные требования качеству снимков (в отличие от других скупок, где могут потребовать чуть ли не профессиональный зум и камеру с широкоугольным объективом).

Просто сделайте фото аверса, реверса и гурта при дневном свете. Постарайтесь, чтобы снимки не получились замыленными и размазанными. Это ускорит оценку и получение результата по стоимости.

Если продаете коллекцию, сделайте обзорное фото всех входящих в нее экземпляров (монеты можно разложить квадратом или другими способами).

Как сохранить анонимность и конфиденциальность продажи монет или коллекций?

О заключении договора купли-продажи будет знать только оценщик. Мы соблюдаем законодательство о защите персональных данных и не передаем сведения третьим лицам. Скупка анонимная и конфиденциальная.

Сделку можем провести в салоне клуба «Нумизмат» (круглосуточное видеонаблюдение, рядом Петровка 38), в ближайшем отделении банка или у вас дома (при сумме оценки от 10 000 рублей). За все время работы с 2001 года у нас не было случаев, когда у клиентов возникли бы проблемы после продажи монет или коллекций.

Если у налоговых или иных органов возникнут вопросы по поводу поступления на карту крупных сумм, вы всегда сможете показать договор и подтвердить источник происхождения средств.

Сколько монет можно продать в скупку за 1 раз?

Ограничений нет. Мы заключали договора купли-продажи коллекций стран мира, состоящих из 1 000+ экземпляров разных периодов и эмитентов.

Можно ли продать в скупку монеты из копа (копки, кладов)?

Зачастую кладоискатели находят «мусор» – убитые медные монеты, которые под воздействием влаги и внешних факторов буквально рассыпаются в руках. Также у экземпляров из кладов есть нюансы с правами собственности в соответствии со ст. 233 ГК РФ.

Если хотите продать коп (монеты из клада), лучше уточнить вопросы у нашего специалиста.

Как оценить и продать коллекцию, если я не разбираюсь в нумизматике?

Часто мы работаем с ситуациями, когда монеты или целые коллекции достаются в подарок или по наследству. Человек, далекий от нумизматики, часто переживает, что его попытаются обмануть по цене или по условиям скупки.

Клуб «Нумизмат» занимается оценкой и куплей-продажей с 2001 года. Мы всегда называем честную стоимость, отталкиваясь от текущих рыночных условий. Вы можете отправить монеты на онлайн-оценку в несколько скупок, чтобы затем обсуждать условия с той, которая предложила более выгодные условия. Но будьте осторожными: если у нас в 90% случаев цены онлайн-оценки совпадают с реальными (для заключения договора), то в других компаниях может быть иначе.

К примеру, известны случаи, когда называют заведомо завышенную цену, чтобы заманить клиента к себе. В ходе оффлайн-консультации начинают понижать стоимость, надеясь на то, что продавец согласится.

Какие монеты Советского Союза и России не принимают в скупку?

Клуб «Нумизмат» не оценивает и не скупает монеты из обращения 1961-1991 гг. СССР, разменку России 1992-1993 гг., фальшивки и подделки, обиходные деньги стран социалистического блока (Чехословакия, Югославия, Польша и др.).

Что делать, если получил деньги, но передумал продавать монету?

Причины продажи монет могут быть разными: финансовые проблемы, эмоциональный порыв, изменившиеся обстоятельства и т.д. Мы прекрасно понимаем, что в нынешних условиях решения о скупке могут быть поспешными.

Именно по этой причине мы возвращаем монеты со скупки в течение 72 часов после заключения сделки (если изделия не были проданы). Это становится дополнительной гарантией для каждого клиента. Такие условия вы вряд ли найдете в других скупках.