Интернет-магазин нумизматики "Клуб Нумизмат" — Самый большой ассортимент монет и банкнот в России

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Каталог новинок монет и банкнот 2024 - 2025 года

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  • банкнота(бона) - мозамбик 500 метикаль - подробная информация фото 1
Банкнота Мозамбик 500 метикаль 2024 Самора Мойзеш Машел UNC
4100 ₽
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  • банкнота(бона) - мозамбик 200 метикаль - подробная информация фото 1
Банкнота Мозамбик 200 метикаль 2024 Самора Мойзеш Машел UNC
2100 ₽
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  • банкнота(бона) - мозамбик 20 метикаль - подробная информация фото 1
Банкнота Мозамбик 20 метикаль 2024 Полимер Пластик UNC
170 ₽
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  • банкнота(бона) - мозамбик 50 метикаль - подробная информация фото 1
Банкнота Мозамбик 50 метикаль 2024 Самора Мойзеш Машел UNC
420 ₽
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  • банкнота(бона) - мозамбик 100 метикаль - подробная информация фото 1
Банкнота Мозамбик 100 метикаль 2024 Самора Мойзеш Машел UNC
1100 ₽
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  • монета - сша 1/4 доллара - подробная информация фото 1
  • монета - сша 1/4 доллара - подробная информация фото 1
  • монета - сша 1/4 доллара - подробная информация фото 1
Монета США 1/4 доллара 2024 Селия Круз- Американские Женщины Р Ме...
110 ₽
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  • банкнота(бона) - великобритания 20 фунтов - подробная информация фото 1
Банкнота Великобритания 20 фунтов 2023 Джозеф Тернер Пластик UNC
4900 ₽
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  • набор монет - киргизия 10 сом - подробная информация фото 1
  • набор монет - киргизия 10 сом - подробная информация фото 1
  • набор монет - киргизия 10 сом - подробная информация фото 1
Набор монет Киргизия 10 сом Серебро 2024 Proof
10100 ₽
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  • банкнота(бона) - оаэ 5 дирхам - подробная информация фото 1
Банкнота ОАЭ 5 дирхам 2024 Форт Аджман UNC
320 ₽
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  • монета - канада 50 центов - подробная информация фото 1
  • монета - канада 50 центов - подробная информация фото 1
  • монета - канада 50 центов - подробная информация фото 1
Монета Канада 50 центов 2024 Карл III Серебро Proof
1850 ₽
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Распродажа монет и банкнот 2024 - 2025 года

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-71%
  • банкнота(бона) - самоа 5 фунтов - подробная информация фото 1
Банкнота Самоа 5 фунтов 1963 Официальный репринт UNC
2155 ₽
620 ₽
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New 02-22
-71%
  • банкнота(бона) - венесуэла 50 боливар - подробная информация фото 1
Банкнота Венесуэла 50 боливар 2012 Симон Родригес UNC
870 ₽
255 ₽
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New 06-20
-69%
  • банкнота(бона) - бурунди 1000 франков - подробная информация фото 1
Банкнота Бурунди 1000 франков 2023 Коровы UNC
416 ₽
130 ₽
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-64%
  • банкнота(бона) - бутан 10 нгултрум - подробная информация фото 1
Банкнота Бутан 10 нгултрум 2013 Джигме Сингье Вангчук UNC
280 ₽
100 ₽
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New 07-30
-64%
  • банкнота(бона) - нигерия 20 найра - подробная информация фото 1
Банкнота Нигерия 20 найра 2022 Генерал Муртала Мухаммед Пластик UNC
220 ₽
80 ₽
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New 02-22
-60%
  • банкнота(бона) - зимбабве 20 долларов - подробная информация фото 1
Банкнота Зимбабве 20 долларов 2020 UNC
420 ₽
170 ₽
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New 07-17
-59%
  • набор монет - ватикан евронабор 2008 - подробная информация фото 1
  • набор монет - ватикан евронабор 2008 - подробная информация фото 1
  • набор монет - ватикан евронабор 2008 - подробная информация фото 1
Набор монет Ватикан Евронабор 2008 2008 UNC
13800 ₽
5650 ₽
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-58%
  • банкнота(бона) - заир 50000 заир - подробная информация фото 1
Банкнота Заир 50000 заир 1996 UNC
518 ₽
215 ₽
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New 05-27
-54%
  • банкнота(бона) - сьерра-леоне 5 леоне - подробная информация фото 1
Банкнота Сьерра-Леоне 5 леоне 2022 Сенгбе Пье UNC
540 ₽
250 ₽
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New 02-22
-52%
  • банкнота(бона) - великобритания 1 фунт - подробная информация фото 1
Банкнота Великобритания 1 фунт 1956 Военный армейский сертификат UNC-
420 ₽
200 ₽
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Инвестиционные монеты из золота и серебра

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  • монета - россия 3 рубля - подробная информация фото 1
  • монета - россия 3 рубля - подробная информация фото 1
  • монета - россия 3 рубля - подробная информация фото 1
  • монета - россия 3 рубля - подробная информация фото 1
Монета Россия 3 рубля 2024 1000 лет со дня основания города Сузда...
15950 ₽
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  • монета - ссср 20 копеек - подробная информация фото 1
  • монета - ссср 20 копеек - подробная информация фото 1
  • монета - ссср 20 копеек - подробная информация фото 1
Монета СССР 20 копеек 1928 Серебро XF
270 ₽
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  • монета - 1855 – 1881 александр ii 2 марки - подробная информация фото 1
  • монета - 1855 – 1881 александр ii 2 марки - подробная информация фото 1
  • монета - 1855 – 1881 александр ii 2 марки - подробная информация фото 1
Монета 1855 – 1881 Александр II 2 марки 1865 Для Финляндии Серебро XF
2800 ₽
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  • набор монет - киргизия 10 сом - подробная информация фото 1
  • набор монет - киргизия 10 сом - подробная информация фото 1
  • набор монет - киргизия 10 сом - подробная информация фото 1
Набор монет Киргизия 10 сом Серебро 2024 Proof
10100 ₽
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  • монета - россия 25 рублей - подробная информация фото 1
  • монета - россия 25 рублей - подробная информация фото 1
  • монета - россия 25 рублей - подробная информация фото 1
  • монета - россия 25 рублей - подробная информация фото 1
Монета Россия 25 рублей 2009 Никольский монастырь, Старая Ладога ...
20250 ₽
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New 06-18
  • монета - ссср 15 копеек - подробная информация фото 1
  • монета - ссср 15 копеек - подробная информация фото 1
  • монета - ссср 15 копеек - подробная информация фото 1
Монета СССР 15 копеек 1928 Серебро VF
250 ₽
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-13%
  • монета - 1801 – 1825 александр i 5 копеек - подробная информация фото 1
Монета 1801 – 1825 Александр I 5 копеек 1821 СПБ ПД Серебро VF
1938 ₽
1685 ₽
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  • монета - канада 50 центов - подробная информация фото 1
  • монета - канада 50 центов - подробная информация фото 1
  • монета - канада 50 центов - подробная информация фото 1
Монета Канада 50 центов 2024 Карл III Серебро Proof
1850 ₽
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  • монета - россия 2 рубля - подробная информация фото 1
  • монета - россия 2 рубля - подробная информация фото 1
  • монета - россия 2 рубля - подробная информация фото 1
Монета Россия 2 рубля 2016 125 лет со дня рождения Сергея Прокофь...
3250 ₽
Оформляют
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New 08-16
  • монета - ссср 1 рубль - подробная информация фото 1
  • монета - ссср 1 рубль - подробная информация фото 1
  • монета - ссср 1 рубль - подробная информация фото 1
  • монета - ссср 1 рубль - подробная информация фото 1
Монета СССР 1 рубль 1924 ПЛ Серебро XF
5200 ₽
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-13%
  • монета - 1534 – 1584 иван iv грозный 1 копейка - подробная информация фото 1
  • монета - 1534 – 1584 иван iv грозный 1 копейка - подробная информация фото 1
  • монета - 1534 – 1584 иван iv грозный 1 копейка - подробная информация фото 1
Монета 1534 – 1584 Иван IV Грозный 1 копейка Новгород ПС Серебро VF
310 ₽
270 ₽
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  • монета - канада 50 центов - подробная информация фото 1
  • монета - канада 50 центов - подробная информация фото 1
  • монета - канада 50 центов - подробная информация фото 1
Монета Канада 50 центов 2023 Памяти Елизаветы II Серебро Proof
1850 ₽
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Хиты продаж

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Монета Россия Жетон Слово Пацана 2024 Символ целой эпохи - эксклю...
199 ₽
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New 06-03
  • монета - австралия 1 доллар - подробная информация фото 1
  • монета - австралия 1 доллар - подробная информация фото 1
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  • монета - австралия 1 доллар - подробная информация фото 1
Монета Австралия 1 доллар 2024 Карл III Серебро Proof
5795 ₽
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New 05-03
  • монета - тристан-да-кунья 1 крона - подробная информация фото 1
  • монета - тристан-да-кунья 1 крона - подробная информация фото 1
  • монета - тристан-да-кунья 1 крона - подробная информация фото 1
Монета Тристан-да-Кунья 1 крона 2014 Самолет G-George Медно-никел...
1010 ₽
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New 08-14
  • монета - россия 10 рублей - подробная информация фото 1
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  • монета - россия 10 рублей - подробная информация фото 1
Монета Россия 10 рублей 2024 Ханты-Мансийский Автономный Округ-Юг...
120 ₽
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  • монета - италия 2 евро - подробная информация фото 1
Монета Италия 2 евро 2004 50 лет Всемирной Продовольственной прог...
590 ₽
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  • монета - уругвай 5 песо - подробная информация фото 1
  • монета - уругвай 5 песо - подробная информация фото 1
Монета Уругвай 5 песо 1976 250 - летие основания Монтевидео Лат...
900 ₽
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  • монета - кирибати 1 доллар - подробная информация фото 1
  • монета - кирибати 1 доллар - подробная информация фото 1
  • монета - кирибати 1 доллар - подробная информация фото 1
Монета Кирибати 1 доллар 2016 Острова Гилберта Медно-никель UNC
420 ₽
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  • монета - арктика 5 долларов - подробная информация фото 1
  • монета - арктика 5 долларов - подробная информация фото 1
  • монета - арктика 5 долларов - подробная информация фото 1
Монета Арктика 5 долларов 2023 Песец (Полярная лисица) Биметалл UNC
840 ₽
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  • монета - канада 2 доллара - подробная информация фото 1
  • монета - канада 2 доллара - подробная информация фото 1
  • монета - канада 2 доллара - подробная информация фото 1
Монета Канада 2 доллара 2023 Елизавета II Биметалл UNC
600 ₽
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  • монета - индонезия 50 сен - подробная информация фото 1
  • монета - индонезия 50 сен - подробная информация фото 1
  • монета - индонезия 50 сен - подробная информация фото 1
Монета Индонезия 50 сен 1954 Принц Дипонегоро Медно-никель UNC-
600 ₽
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New 06-24
  • монета - россия 10 рублей - подробная информация фото 1
  • монета - россия 10 рублей - подробная информация фото 1
  • монета - россия 10 рублей - подробная информация фото 1
Монета Россия 10 рублей 2022 Города трудовой доблести Латунь UNC
70 ₽
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  • монета - португалия 2 евро - подробная информация фото 1
Монета Португалия 2 евро 2007 50-летие подписания Римского догово...
712 ₽
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  • монета - канада 2 доллара - подробная информация фото 1
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Монета Канада 2 доллара 2023 Елизавета II Биметалл UNC
520 ₽
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  • монета - турция 1 лира - подробная информация фото 1
  • монета - турция 1 лира - подробная информация фото 1
Монета Турция 1 лира 2015 Ангорская кошка Биметалл UNC
509 ₽
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  • монета - бразилия 300 рейс - подробная информация фото 1
  • монета - бразилия 300 рейс - подробная информация фото 1
  • монета - бразилия 300 рейс - подробная информация фото 1
Монета Бразилия 300 рейс 1937 Карлос Гомес Медно-никель XF-
211 ₽
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New 05-06
  • монета - канада 10 центов - подробная информация фото 1
  • монета - канада 10 центов - подробная информация фото 1
  • монета - канада 10 центов - подробная информация фото 1
Монета Канада 10 центов 2023 Карл III Медно-никель UNC
60 ₽
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  • монета - россия жетон - подробная информация фото 1
  • монета - россия жетон - подробная информация фото 1
  • монета - россия жетон - подробная информация фото 1
Монета Россия Жетон Регионы России - Саха(Якутия) Посеребрение Proof-
180 ₽
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New 06-24
-33%
  • монета - россия 10 рублей - подробная информация фото 1
  • монета - россия 10 рублей - подробная информация фото 1
  • монета - россия 10 рублей - подробная информация фото 1
Монета Россия 10 рублей 2022 Города трудовой доблести Латунь UNC
105 ₽
70 ₽
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Купить, оценить или продать монеты и банкноты в Клубе Нумизмат

Купить монеты в магазине Клуб Нумизмат Оценить и продать монеты

Интернет-магазин нумизматики "Клуб Нумизмат" — Самый большой ассортимент монет и банкнот в России

Добро пожаловать в интернет-магазин нумизматики "Клуб Нумизмат" — место, где история оживает в ваших руках. Мы гордимся тем, что предлагаем самый большой ассортимент монет и банкнот в России. Наш каталог включает уникальные экземпляры из всех уголков мира, от древнейших времен до современности, что делает наш магазин идеальным местом для коллекционеров любого уровня.

Ассортимент монет

Античные монеты

В нашем ассортименте представлены монеты Древней Греции, Рима и Византии. Эти артефакты переносят вас в эпоху великих империй и культур, предлагая вам прикоснуться к истории, сохранившейся в металле.

Средневековые и ренессансные монеты

Мы предлагаем монеты из времен Средневековья и эпохи Возрождения, каждая из которых рассказывает о значимых исторических событиях и экономических изменениях. Эти монеты не только ценные, но и красивые, благодаря своим изысканным дизайнам.

Современные монеты

Наши современные монеты включают юбилейные и памятные экземпляры из разных стран. Это отличная возможность пополнить свою коллекцию монетами, отражающими современные достижения и памятные события.

Монеты из драгоценных металлов

Мы предлагаем широкий выбор монет из золота, серебра, платины и палладия. Эти монеты являются не только коллекционными предметами, но и выгодным инвестиционным активом. В нашем каталоге вы найдете монеты различных номиналов и дизайнов, удовлетворяющие самые высокие требования.

Редкие и уникальные экземпляры

"Клуб Нумизмат" гордится своей коллекцией редких монет и банкнот. Мы тщательно отбираем уникальные экземпляры, чтобы предложить нашим клиентам настоящие жемчужины для их коллекций.

Ассортимент банкнот

Исторические банкноты

В нашем магазине представлены банкноты различных эпох и стран, каждая из которых является свидетельством экономической и политической истории.

Современные банкноты

Мы предлагаем коллекционные и редкие современные банкноты, которые могут стать ценным дополнением вашей коллекции. Наш ассортимент включает экземпляры из многих стран мира, отражающие разнообразие культур и экономик.

Банкноты из драгоценных материалов

Наши банкноты, изготовленные с использованием драгоценных металлов и уникальных дизайнерских решений, являются не только средством платежа, но и произведениями искусства.

Почему выбирают "Клуб Нумизмат"?

  1. Широкий ассортимент: Самый большой выбор монет и банкнот в России.
  2. Гарантия подлинности: Все наши монеты и банкноты проходят тщательную проверку и сертификацию.
  3. Профессиональная консультация: Наши эксперты всегда готовы помочь вам с выбором и ответить на все ваши вопросы.
  4. Удобство покупки: Быстрая доставка и безопасные способы оплаты делают процесс покупки комфортным и надежным.

О магазине

Интернет-магазин "Клуб Нумизмат" — это ваш проводник в мир нумизматики. Независимо от того, являетесь ли вы опытным коллекционером или только начинаете свое увлечение, у нас вы найдете уникальные монеты и банкноты, которые станут гордостью вашей коллекции. Присоединяйтесь к нам и начните свое путешествие в мир истории и искусства уже сегодня!

Новости нумизматики - юбилейные и памятные монеты центральных банков мира

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16.08.2024
БПЛА «Ланцет» на памятной медали
Московский МД 12 августа 2024 года выпустил памятный жетон с изображением
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16.08.2024
Битва при Каупенсе на памятных монетах
Франция продолжает выпуск памятных монет, посвященных истории американско
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16.08.2024
Достопримечательности Хемница на 20 евро
ФРГ в
Читать новость нумизматики - 50-летие группы «Альфа» на памятной медали
15.08.2024
50-летие группы «Альфа» на памятной медали
В конце июля 2024 года ММД представил памятный юбилейный жетон в честь 50
Читать новость нумизматики - От Парижа к Лос-Анджелесу на памятных монетах
15.08.2024
От Парижа к Лос-Анджелесу на памятных монетах
Летние Олимпийские игры 2024 года в Париже завершены. Во Франции решили в
Читать новость нумизматики - Столетие ЧЕ по хоккею в Чехословакии на 2 и 10 евро
15.08.2024
Столетие ЧЕ по хоккею в Чехословакии на 2 и 10 евро
В январе 1925 года в существовавшей в то время Чехословакии состоялся 10-
Читать новость нумизматики - Бегун Пааво Нурми на памятных монетах
14.08.2024
Бегун Пааво Нурми на памятных монетах
Франция в честь столетия Летней Олимпиады в Париже выпустила четыре памят
Читать новость нумизматики - 30-летие компании НоваКард на памятной медали
14.08.2024
30-летие компании НоваКард на памятной медали
В честь 30-летия работы компании НоваКард и по ее собственному заказу ММД
Читать новость нумизматики - 25-летие коронации Мухаммеда VI на 250 дирхамах
14.08.2024
25-летие коронации Мухаммеда VI на 250 дирхамах
В честь 25-летней годовщины вступления на престол марокканского короля Му
Читать новость нумизматики - Столетие Олимпиады в Париже на 10 и 50 евро
13.08.2024
Столетие Олимпиады в Париже на 10 и 50 евро
В честь столетней годовщины проведения в Париже Летних Олимпийских игр Фр

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Форум нумизматов

12.08.2024
Как я в Абхазию съездил
Вот, не совру вам, дорогие товарищи, если скажу, что отношусь к горячим поклонникам Абхазии. Не в смысле страны, а в смысле отдыха в оной. Свидетельством чего являются семь предыдущих визитов, датированных 1979-2022 годом. Со временем, приобщил к ним и жену. В общем, решили мы в очередной раз навестить Страну Души (а именно так местное население им ...
01.08.2024
Красивые монеты из меди,бронзы.
Добрый вечер!Прошу показывать очень красивые монеты ,которые вам очень нравятся из своих коллекций!Из любых стран "интернациональ" Начну с Германии. монета Прусии и монета из земли Реус,старая линия. Всем успехов! ...
31.07.2024
Южная Корея.
Добрый день!Вот такую монету Южной Кореи "У меня первая"подарили знакомые Ли Сунсин "корейский адмирал.100 вон годы чеканки 1983-2020 гг,медно-никель,гурт рубчатый,соотн монетное,вес 5,42 г,диам 24 мм,толщ 1,6 мм,тираж 2004 года 250 млн.шт.Сув. ...
23.07.2024
Опознать монету
Здравствовать всем... Помогите опознать монету. Медный сплав. Вес - 2,2 грамм. Размер - 16х13 мм. Очень напоминает монету царя Армении ТрдатаII (Тиридата II), но вызывает сомнение вес монеты и сам профиль. Аналогов не нашёл. ...
13.07.2024
Белеет парус одинокий...
Коллекционирование монет с изображением кораблей и прочих плавсредств часто рассматривается, как отдельный узкий раздел нумизматики. Не берусь судить об этом, а потому просто решил создать тему, посвящённую изображениям средств передвижения людей по водной поверхности, увековеченным на монетах. Присоединяйтесь, уважаемые собратья! ...
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